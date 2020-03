Viljandi spordikool on praeguseks suletud. FOTO: Priscilla Õmblus

Viljandi gümnaasium saatis neljapäeval kell 13 õpilased koju, sest ühel kehalise kasvatuse õpetajal kahtlustati koroonaviirust. Praeguseks on saabunud Terviseameti ametlik kinnitus, et õpetaja oli tõesti koroonaviirusesse nakatunud. Viljandi linnavalitsus viivitas spordikeskuse sulgemise otsuse langetamisega ja spordikooli töötajate ning külastajate hoiatamisega laupäevani, sest ametlik info nakkuskahtluse kinnitamise kohta varem raekotta ei jõudnud.

Soovituste ja juhiste tegemisel lähtub terviseamet meedianõunik meedianõunik Eike Kingsepa sõnutsi inimese enda antud infost. "Kui inimene kinnitab terviseameti inspektorile, et ta viibis vaid konkreetsetes tööruumides, siis sellest saabki lähtuda. Kui nakatanud inimesega kontaktist olnutelt tulevad uued konkreetsed infokillud, siis laiendab terviseamet piirkonda, mille kohta antakse soovitused, kas ruumide puhastuseks või tegevuse peatamiseks," rääkis Kingsepp. Viljandi spordikeskuse kohta puudus Kingsepa sõnutsi terviseametil info, et nakatunud inimene oleks seal käinud. "Samas andis aga terviseamet eile kohe juhised nakatunud inimese tööandjale, kes rakendas kohe kõiki meetmeid haiguse leviku piiramiseks", kinnitas Kingsepp.

Kingsepa kinnitusel lähtub terviseamet lähtub teavitamisel põhimõttest, et eelkõige teavitatakse proovitulemusest inimest ennast. Juhul, kui inimesel tuvastati positiivne proov, siis selgitavad terviseameti töötajad välja, kus inimene on viibinud ja kellega kokku puutunud. Seejärel teavitatakse positiivse proovi saanud inimese tööandjat, et tema asutuse töötaja on nakatanud ning jagatakse juhiseid edasiseks toimetamiseks. Pärast seda teavitatakse kohalikku omavalitsust maakonnas tuvastatud koroonaviiruse nakkusjuhtumist.

"Tööandjaid ja kohalikku omavalitsust teavitades lähtub terviseamet sellest, et inimese terviseseisund kuulub eriliigiliste isikuandmete hulka, mistõttu ei ole meil võimalik anda konkreetse inimese kohta infot," märkis Kingsepp. "Küll aga on töötajal endal võimalik tööandjale teada anda, et tal on viirus tuvastatud."

Terviseametisse koonduvad proovide tulemused kaks korda päevas – hommikul ja õhtul.