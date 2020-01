Marek Tiitsi raport. Taliturniirilt 2:2 viik Kuressaarega

Tulevik valitses ründemängu kogu poolaja vältel kindlalt ega lubanud oma värava all tekkida pea ühelgi ohuolukorral. 40. minutil kombineerisid taas suurepäraselt Komissarov ja Kask. Seekord andis Komissarov söödu vasakult äärelt Kuressaare trahvikasti murdnud Kasele jooksu peale ning Kask demonstreeris taas külma närvi ja saatis terava nurga alt palli kindlalt Magnus Karofeldi selja taha.

Peatreeneri kommentaar

Sander Post oli oma hoolealuste esitust kommenteerides rahulolevam kui varem, ehkki nentis, et palliga sai meeskond täna vähem mängida kui eelmises kahes kohtumises. Ründemänguga jäi Post rahule, aga näeb muudes liinides veel kohti, mille kallal tuleb töötada.

«Proovime praegu erinevaid asju. Tahan leida rünnaku ja kaitsetöö vahel optimaalset tasakaalu, mistõttu katsetan erinevate meestega ja koosseisudega. Sellisteks katsetusteks halliturniir ongi. Eelmistes mängudes olime ühes elemendis paremad, täna teises, nii see käib. Mida mäng edasi, seda suuremat tähelepanu pööran mängujoonisele, taktikalisele poolele ja õige koosseisu leidmisele. Praegu on peaaegu igas mängus mõnel positsioonil uus mees. Sedasi me hooaja alguseks selle koosseisu paika loksutame,» kõneles treener.