Viljandi gümnaasium avas akna tervishoiumaailma

Viljandi haigla kogukonnateenuste juhi Triinu Rõigase sõnul tahetakse kasvatada terviseteadlikke inimesi ja muuta arvamust, et haigla on ainult haigetele. "Haigla on oma kogukonna tervise kants, kus tegeldakse lisaks ravile ennetamise, nõustamise ja terviseedendusega," selgitas Rõigas.

Haigla tutvustab gümnasistidele ka tervishoiuasutuse igapäevatööd, millega muidu kokku ei puututa. Kursusel osaleb 21 gümnasisti kõigist õppesuundadest. Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Matsini sõnul on alati olnud meditsiinihuvilisi õpilasi ning see kursus on neile sissejuhatus valdkonda. "Soovime, et meie noored oleks ette valmistatud iseseisvaks eluks läbi kogu elukaare. See on ääretult tore, et haigla sellega kaasa tuleb," lisas direktor.