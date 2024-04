Selle summa kokkusaamiseks on aega 2. juunini ning seni on 18 annetajalt kogunenud 385 eurot. Toetusraha eest on plaanis osta kaks soojustatud majakest merisigadele, teha jänestele väike, kahe torni ja sillaga loss ning soetada võrku ja ehitada värav, et jooksupardid enam plehku panna ei saaks, lisaks korrastada haljastust ja maksta ehitajale tööraha. Vastu pakutakse annetajatele elamusi ning näiteks pardimune, omanimelist lemmiklooma või uhkeid küünlaid.