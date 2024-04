Nüüdses reformis, mis temalt töökoha viis, ta isiklikku tragöödiat ei näe ning nentis, et selliseid muudatusi tehakse üle Eesti.

"Tarvastu vallas oli raamatukogude liitmise reform 2012. aastal, siis sain ise direktoriks. Ajalugu teatud mõttes kordub, igal asjal on oma algus ja lõpp. Usun, et mõttepaus võib mulle isegi kasuks tulla – olingi pikalt ühele ametikohale jäänud. Muudatused ongi elus edasiviiv jõud, muidu me ei oleks omal ajal kiviajast välja saanud," kõneles ta muheldes.