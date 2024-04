Rattamaratonide hooaeg saab stardi 24. Mulgi rattamaratoniga

Mulgi rattamaratoni peakorraldajat Kristjan Kivistikku on juba mõnda aega saanud linna vahel näha UTV roolis, rajamärgistused taga kastis. Ka täna lõunal oli ta rajameistri rollis ning ütles, et vaikselt hakkab see töö valmis saama. "Meil on kolm distantsi ja praegu märgin kõige pikemat veel, kohe jõuan Holstre-Polli," rääkis Kivistik. "Siis jääb vaid lühikese maa kilomeetrike panna ja ongi asi korras."