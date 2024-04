Esimesena tuleb pähe ikka see, et Euroopa Liidu toetusraha abil on Eestis palju ära tehtud. Need summad liiguvad siia eri kanaleid pidi: kõikvõimalikke fonde, rahastuid ja meetmeid on hulgi ning asjatundmatu inimese pilk hakkab kiiresti abitult ekslema. Selleks, et neist mingisugustki ülevaadet saada, tuleb sukelduda arvukatesse tabelitesse. Nii Riigi Tugiteenuste Keskuse kui Euroopa Komisjoni pressiesindajad on aga abivalmis ning jagavad, näitavad ja selgitavad.