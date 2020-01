Tellijale

Rihet Ots võttis linnu Orikalt kaasa ja viis Sürgavere kanti oma koju. «Toitsime teda viljaga ning kutsusime loomaarsti, kes teatas, et niipea ta lendu ei tõuse, ometi lootsime, et lind sügiseks tuule tiibadesse saab,» kõneles Aarne Ots. Pere mõtles, mida luigega ette võtta, pakkusid lindu loomaaeda ja mujalegi, ent kusagil teda ei tahetud, sest vigastatud linde on tänapäeval palju.