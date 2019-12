Noored müürsepad lasevad käia jõulukelludel

Tellijale

Sihtasutuse Innove pressiteate kohaselt korraldatakse müüriladumise kutsemeistrivõistlusi 15. korda. Õpetaja Jüri Sammuli 2004. aasta initsiatiivist on välja kasvanud iga-aastane esinduslik müüriladumise võistlus, mille võitjal on võimalik jõuda rahvusvahelistele võistlustele «EuroSkills» ja «WorldSkills». Tänavu on «Jõulukellul» esindatud kaheksa kutsekooli: Haapsalu, Võrumaa, Järvamaa, Tartu ja Pärnumaa kutsehariduskeskus, Rakvere ametikool, Tallinna ehituskool ja Viljandi kutseõppekeskus.