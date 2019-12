Oma eluea minetanud autod saab materjalina ümbertöödelda. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig

Kaks nädalat kestnud kampaania ajal loovutati üle Eesti 430 autoromu, millest 26 olid pärit Viljandimaalt.

Keskkonnaministeeriumi, aktsiaseltsi Kuusakoski ja Eesti autolammutuste liidu ühine ettevõtmine pakkus autoromude tasuta äravedu. Suurem huvi oma elu ära elanud autode loovutamise vastu oli Kuusakoski andmetel Tartumaal, Tallinnas ja Harjumaal.

Autolammutuste liidu juhatuse liige Toomas Lember ütles, et liidu andmete põhjal anti romudest kõige enam teada maapiirkondadest.

«Eks sel ole ka lihtne põhjus, sest lähimad kokkuostupunktid asuvad elanike jaoks kaugel. Inimestel pole majanduslikult mõistlik romu ise kokkuostu vedada,» lausus ta. «Nii jäävadki autod hoovidesse seisma – hea, kui sinnagi, mitte kuhugi mujale.»

Loovutatavate sõidukite seas on Lemberi sõnul nii aastakümnete jooksul viimase võimaluseni ära sõidetud autosid kui päris uusi, mis on õnnetusse sattunud. Samuti on kokkuostu viidud mõni kehtiva tehnoülevaatusega sõiduk, sest omanik on otsustanud sellest lihtsast loobuda.

«Eesti rahvas on vahepeal rikkamaks saanud. Kui me oleksime sama juttu rääkinud kümme aasta tagasi, oleksin öelnud, et see pole võimalik,» tähendas ta korras olevate sõidukite loovutamise kohta.

Lember lisas, et romuautode tasuta äraandmise kampaania on keskkonnaministeeriumi initsiatiiv ning autolammutuste liit on mõlemal aastal ideega kaasa tulnud ning tuleb ka edaspidi, sest selle asja järele on vajadus.

Kuusakoski juhatuse esimees Kuldar Suits ütles uudisteagentuuri BNS vahendusel, et romusõiduk on ohtlik jääde, mis sisaldab keskkonda reostavaid ja ohtlikke materjale.

«Näiteks on igas autos 6–12 liitrit mitmesuguseid õlisid ja teisi vedelikke, mis maha valgudes ohustavad taime- ja loomaliike ning inimeste endi tervist,» lausus ta. Keskkonda reostab kahtlemata ka see, kui pliiakud vedelema jätta, kliimaseadmest omaalgatuslikult gaas välja lasta ning vana õli, rehve, plasti ja muud põletada.

Suitsu sõnul suunatakse kõik kampaania kestel äraveetud romud Kuusakoskisse Eesti ainsasse metalliveskisse, mis suudab ühes tunnis purustada 30-40 sõidukit sel viisil, et 95 protsenti nende massist suunatakse kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega taaskasutusse.

Romudest väljavõetud õlid ja muud vedelikud antakse ohtlike jäätmete käitlejatele. Akud, rehvid ja klaasid eraldatakse, must ja värviline metall sorditakse pärast purustamist automaatselt ning suunatakse liigiti taaskasutusse. Kergetest materjalidest nagu armatuurlauad, istmed ja polstrid toodetakse jäätmekütust.