Tänavu on Viljandimaal soovituslik küttida 520 põtra.

Oktoobri esimesel päeval alanud ajujaht põtradele saab hoo sisse just täna ja homme, kui kütid selleks esimest nädalavahetust ära kasutavad.

Viljandi jahimeeste liidu juhatuse esimees Priit Vahtramäe ütles, et käesolevaks aastaks on Viljandimaal soovituslik küttida 520 põtra. Niisuguse ettepaneku tegid keskkonnaagentuuri suurkiskjate osakonna spetsialistid.

Nagu Vahtramäe selgitas, pole see kindel piirmäär ja sellest võib ka üle minna, sest põtrade arvukust on vaja vähendada. Siiski hindas ta, et ilmselt järgivad jahimehed tänavu soovitust üsna täpselt.