Viljandi vanas veetornis on avatud fotonäitus «Elujõud kaduvikus». Fotodelt leiab Viljandi vana kalmistu iidsed puud, kes on enda embusse haaranud raudristid ja -aiad. Motiivid on jäädvustanud peaaegu kümneaastase vahega kahe põlvkonna hobifotograafid, isa ja poeg Ants ja Raigo Tõnisalu. Veetorn on avatud kolmapäevast pühapäevani kella 10–17 septembri lõpuni.