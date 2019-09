Päästjatel tuli väljakutse tõttu avatud uste päevalt lahkuda

Nii kaua, kui teil kulus aega sissejuhatava lõigu lugemiseks, kulus täna valves olnud päästemeeskonnal, et olla autos ning väljakutsele sõita. Kõik toimus väga kiiresti. Avatud uste päevale tulnud lapsed koos emad, isade ja vanavanematega olid just hetk varem kuulnud päästekomando juhi suust, et hiljemalt minut pärast väljakutse saabumist on päästeauto koos meeskonnaga juba tänaval.