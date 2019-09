Cleveroni turundusjuht Reelika Maranik ütles, et kandideerijate tase oli kõrge. «Olime üllatunud, et on palju andekaid noori inimesi, kes suudavad erinevaid valdkondi siduda.» Maraniku sõnutsi oli vastuvõetute seas nii bakalaureuse- ja magistrikraadi omanikke kui ka alles gümnaasiumipingist tulijaid. Sissesaamisel võeti arvesse soovija isiksust ning testi ja vestluse tulemusi ning turundusjuhi ütlemist mööda pidi sisseastuja olema suur tehnoloogiafänn.