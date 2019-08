Galerii. Taasiseseisvuspäeval sai Mõisakülas tutvuda päästjate tööga

Hommik algas rivistusega ning seejärel õnnistati sisse Karksi malevkonna lipp koos asjaosaliste kõnedega. Lipu esiküljel on kujutatud laialilaotatud tiibadega kotkast, kes toetub lossi varemetele. Lisaks on sellel kujutatud ka hanesulge ja mõõka. Sakala maleva pealik major Andrus Tiitus ütles, et lipp on oluline sümbol kaitseliitlastele. "Selle all inimesed koonduvad kokku ja neil on hea kodu kaitsta," lausus ta.