Poksiturniir «Mõisaküla Fight» tõi reedel Läti piiri ääres paiknevasse Mõisakülla kaks korda rohkem inimesi, kui on seal elanikke. Linnapea loodab, et üritus ära ei koli, kuigi korraldajad on sellist stsenaariumi võimalikuks pidanud.