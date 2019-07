Viljandi kesklinnas Tartu tänaval asunud kaks invaliididele mõeldud parkimiskohta said täna hommikul uue paiga.

Kui varem oli puudega inimestele mõeldud parkimiskohad taksode kõrval toidukoha Legend ees, siis nüüd on need parkla teises nurgas ehk Sakala toimetusemaja juures.

Linnavalitsuse majandusameti teedespetsialist Heikki Teearu ütles, et muudatus tehti liikumispuudega autojuhtide parkimiskorralduse parandamiseks. Ta nentis, et kaks uut asukohta on lähemal Tartu tänava alguse äridele ning uuele pangahoonele.