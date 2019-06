See on minu jaoks üks neist politsei- ja kohtulugudest, mida lugeda on valus, vastik ja kohutav ning mille lugemist tahaks lõpetada. Aga see on vaid üks ja tegelikult üsna õnnelikult lõppenud juhtum, sest kellegi füüsilised vigastused polnud eluohtlikud. Kui võtta ette Eesti kohtulahendite register ning lugeda sealt kirjeldusi, kuidas elukaaslased või ühe pere liikmed suudavad üksteisele haiget teha, siis see on räigemast räigem materjal. Ja see kõik sünnib meie ümber.