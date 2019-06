PÕXIT ehk põlevkivienergeetikast väljumine kätkeb korraga nii majanduslikku, regionaalpoliitilist, keskkonna, julgeoleku kui lõimumise mõõdet. Ühelegi komplekssele probleemile pole lihtsat lahendust, kuid selle juhtmepuntra kõrval tunduks ka Gordioni sõlm nagu väike nöörikera. Kuidas teha nii, et me ei saastaks enam keskkonda, kuid samas tagaksime töö tuhandetele kõrgepalgalistele energeetikutele, kes elavad Eesti kõige vaesemas regioonis ning on mitte eriti sõbraliku naaberriigi mõjuväljas? Samal ajal ei tohi riik pankrotti minna ja peame suutma ennast ise energiaga varustada.