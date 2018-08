Jooksupoisina 50 miljonit televaatajat teenindamas

Augusti keskpaigas Tallinnas asetleidnud UEFA superkarikafinaal – Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjate vaheline madin – on Euroopa klubijalgpalli üks kolmest tähtsamast ettevõtmisest. Et sellise mängu korraldamine tibatillukesele Eestile anti, on kirjeldamatult võimas.