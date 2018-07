Viljandimaa spordiüritusi 20.–22. juulini

Rannavõrkpall. Reedest pühapäevani peetakse Viljandi järve ääres Eesti noorte karikasarja viiendat osavõistlust. Reedel võtavad mõõtu U-20, laupäeval U-18 ja U-14 ning pühapäeval U-16 vanuseklassi noormehed ja neiud. Turniiride algus on kõigil päevadel kell 10.

Ratsutamine. Reedest pühapäevani on Sammuli tallides kolm võistlust koos hulga avatud klassi sõitudega. Kavas on Viljandimaa karikasarja teine ja Eggersmani juunioride suvekarikavõistluste kolmas etapp. Laupäeval ja pühapäeval leiab aset ka Eesti noorhobuste tšempionaat. Võistluste algus on reedel ja laupäeval kell 9 ning pühapäeval kell 8.