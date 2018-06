Unelmate maja sai Suure-Jaanist Harjumaaga võrreldes imeodavalt

«Üheksa aastat tagasi jalutasime Suure-Jaanis ringi ja jäime ristsõnameister Onu Uno ehk Uno Viigandi maja ette seisma. Ütlesin, et see on nii ilus maja, selletaolises tahaksin elada. Toona ei olnud mul õrna aimugi, et sellest saabki kunagi meie kodu,» meenutab Eneli Kaugerand. «2015. aasta lõpus olime oma korterisse just uue köögisisustuse saanud. Olin tööl, kui mu kolleeg ütles, et Suure-Jaanis on suur kinnisvaraturg avatud ja ka Onu Uno maja on müügis. Läksingi siis koju ja teatasin Juhanile: «Meie maja on müügis.» Otsustasime, et ostame maja, mis meile mõlemale väga meeldib, ära.»