Vaba mõte. Tõnis-Kevin Jõmmsalu kuhtunud kuulsus

Tõnis-Kevin on praegugi elus, ehkki ma pole kindel, kas täie tervise juures. Põrkab teine aeg-ajalt Liba-Sakala veergudelt läbi ja annab oma väärastunud panuse. Aga midagi pole teha, see Tõnis-Kevin, keda me viimati kohtasime 6. jaanuaril aastale ette vaatavas horoskoobis pisirollis, on kaotanud oma kunagisest mõjust umbes sama palju kui praegune Rolling Stones 1960-ndate lõpuga võrreldes.