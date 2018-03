Saristsenarist ostaks poole miljoni eest aega juurde

Olen, aga kui vaatan oma mätta otsast, siis mulle teeb see elu selles mõttes raskemaks, et sarju on jube palju. Mulle kui telesõltlasele sobiks, kui mul oleks neid asju võimalik vaadata kord nädalas üks episood korraga ja noppida endale kolm-neli asja välja.

Netflix on üks näide. Aprillis on see lubanud välja tulla neljakümne oma sarja, mängufilmi või dokumentaaliga ning põhimõtteliselt on korraga võimalus terve hooaeg jutti ära vaadata.