Tuleviku duubel astub pühapäeval võitlusväljale

«Peatreener Kevin Paavo tunneb heameelt mängijate suure motivatsiooni üle ning nendib, et esindusse »ära antud« poisid on teinud kõrgliiga unistuse käega katsutavaks kõigile duubli mängijatele,» on kirjas Tuleviku kodulehel.

Käesolevaks hooajaks valmistas Tulevik II veidi muutunud treeningsüsteemiga: treenitakse taas koos esindusmeeskonnaga. Võistkonna nimekirjas on 16 meest, kuid nii hõredate ridadega hooajale siiski vastu ei minda: mitu mullu järelkasvu esindanud meest on käimasolevaks kõrgliiga hooajaks registreeritud esindusmeeskonna nimekirja.

«See on silmaga nähtavalt suurendanud duublisse jäänud poiste motivatsiooni,» nentis peatreener Kevin Paavo. «Ehkki peame esindusse tõstetud meeste mänguaega targalt jagama, et ka duubli mehitatus tagada, on mingis mõttes nende kohad duublis vabanenud ja näen juba praegu, et konkurents nende endale võtmise nimel on ülejäänud meeskonnas tugev.»

Nelja kõrgliiga vooru jooksul on esinduse eest murul käinud Arlet Hunt, Gustav-Hendrik Seeder, Gunnar-Laur Sindi ja Rainer Rüütel. Viimati kuulus esinduse koosseisu ka Lauri Elur. Nimetatud viisik ongi sel hooajal peamine pendelseltskond, kes esinduse ja duubli vahet kurseerib ning teise liigasse Premium-liiga kogemust tarnib.

Mängupäeva koosseisude kokkupanek on Paavo sõnul talle pigem meeldiv ülesanne. «Kui sul on palju häid mängijaid, on see nii-öelda meeldiv probleem. Kui oleks teistpidi, ei naudiks seda ükski treener,» kõneles ta ning lisas naerdes, et Tuleviku duubelrivistusse kuuluvatele vanadele olijatele ehk Raido Romanile ja klubi presidendile Raiko Mutlele ei ole koht väljakul garanteeritud ning nad peavad selle ikka ise välja võitlema.

Oma sõnul ei oska Paavo kiiresti sõnastatavaid raskusi või ohukohti duubelmeeskonna koosseisus välja tuua. «On tähtis, et kõik mehed, kes meil olemas on, tahaksid mängida ning endast kõike anda. Seda ma meeskonnas praegu ka näen. Kui noormängija teeb hästi trenni ja on motiveeritud, peab ta saama mängida, sest on selle välja teeninud,» kõneles treener.

Eesootavale hooajale vaatab peatreener optimistlikult. «Liiga tase on selgelt tugevnenud. Kolmanda liiga kaotusteta läbinud Paide Linnameeskond III ning lisandunud Viimsi JK annavad meile kahtlemata väga tugevad lahingud. Mõlemad meeskonnad koosnevad kogenud mängijate ja andekate noorte sümbioosist,» arutles ta.