Muuseumiöö tuleb teemal «Öös on pidu»

Aasta suurima Eesti muuseume ühendava ettevõtmise teema on inspireeritud EV 100 aastast. Ent muuseumid vaatavad öö programmi planeerides teemat palju laiemalt ning erinevatest vaatenurkadest. Muuseumiöö publik saab teada, milliseid pidusid on üldse olemas, millised on meie peorituaalid ja kuidas on pidutsemine ajas muutunud. Kas loomad peavad ka pidu? Aga taimed? Millised on suured spordipeod? Kas robotid oskavad pidutseda?