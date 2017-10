MA TAHAN ELADA linnas, mida lubab mulle oma valimisprogrammis Keskerakond. 126 lubaduses kirjeldatakse mulle Viljandit, mis on valmis. Ning kus inimesed on rikkad ja elu odav. Kõik on lausa suurepärane. Aga ma ei vali Keskerakonda, sest muinasjuttu ei maksa esitada nelja aasta valitsemisprogrammina.