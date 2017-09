Turuväravas kohtunud poliitikud üritasid üksteist üle trumbata

Sotside linnapeakandidaat Helmen Kütt lubas, et kellelegi nad buklette hammaste vahele panema ei hakka: kui käed on ikka turukotte täis, siis oma nänni peale ei pressi.

Seeder rääkis, et tavaliselt käib ta ringi oma prouaga, aga valimiste ajal võib teda tõesti kohata ka enda kujuga, mis on tal juba varasemast ajast.

Turu värava juures esimeste seas kohal olnud ja konkurentide üle nalja heitnud Helmen Kütt ütles, et tegelikult ei võta ta kedagi kui konkurenti, vaid kõik on tema silmis koostööpartnerid, sest valitsust ei saa üksi teha ja volikogu kohad tuleb ka ära jagada. Kui reformierakondlane Tiit Jürmann Helmen Kütil tervituseks kätt surus, küsis too: «Aga valija?» Sellega juhtis Kütt Jürmanni tähelepanu sellele, et too ka temaga vestleva mehe terekäe vastu võtaks.

Helmen Küti sõnul käib turuväravas heas mõttes sõbralik ületrumpamine. Tema erakonnakaaslane Randel Länts ültes, et nemad erinevalt Reformierakonnast pannkooke ei küpseta, aga soovitavad valijatel kollase telgi juures kõhu täis süüa ja siis neid valima tulla. Helmen Kütt lisas, et vägisi nad turulkäijatele materjale toppima ei hakka ja pealetükkivad olla ei kavatse. «Kui turule tullakse, on käed kotte täis ja hambusse me buklette ei pane,» lubas ta.

Kui esimese hooga tõstis Helir-Valdor Seeder oma teisiku täpselt lillemüüja tooli taha, siis lillemüüja Liisa Metsasirk nihutas seda paari meetri võrra edasi. «Mahume kõik ära. Eks see ole normaalne ja iga kord enne valimisi on nad siin olnud,» lausus koduaia lilli müüv memm.

Viljandi muuseumi direktor ja Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kandidaat Jaak Pihlak meenutas, et esimest korda kohtusid nad turuväravas valijatega 1990. aastate lõpus. Toonane haiglajuht Viktor Sarapuu oli toimuvat algul nurga tagant piilunud ega julenud kohe välja tulla.

Praegustel kandidaatidel ei paista häbelikkusega muret olevat. Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin vuras kohale oma näo ja nimega ehitud kolmerattalise mopeediga, millega on juba pikemat aega linnas ringi liikunud. IRL-i linnapeakandidaadil Harri Juhani Aaltonenil tekkis kohe küsimus, kas Kalvi Märtin rikub seadust teadlikult või kogemata, kandes endiselt sõidukil välireklaami.

Aaltonen läks kohe Märtini juurde ja küsis seda temalt isiklikult, mispeale Märtin teatas, et on igati seaduskuulekas kodanik. «Isiklikul sõiduvahendil on oma näo ja nime eksponeerimine lubatud,» täpsustas ta.

Veel vajas IRL-i ja Reformierakonna vahel klaarimist reklaamlause, mille järgi mõlemad lubavad Viljandit edasi ehitada ja mis on kirjas ka nende valimisreklaamides. Aaltoneni sõnul tuletasid erakonnakaaslased talle meelde, et IRL on sama lauset ka varem kasutanud. «See, et Kalvi Märtin võtab meie vana slogan’i ette, on väga tore. Meile meeldib, et ka teised erakonnad jagavad IRL-i arvamust,» lausus Aaltonen.

Kalvi Märtin seevastu leidis, et eks neil ole lihtsalt ühine eesmärk Viljandit edasi ehitada, on ainult arusaamatu, miks IRL-i mehed on nii väikse fantaasiaga, et pidid tema lause endale võtma. «Olen väga rahul, et IRL mind reklaamib,» lausus Märtin.

Keskerakond polnud kella poole kümneks veel turule jõudnud. EKRE magas seekordse kohtumise valijatega sootuks maha, sest sai alles lehe vahendusel teada, et teised erakonnad laupäeva hommikul traditsioonilist kampaaniat tegema hakkavad.

Küll aga oli EKRE Järva- ja Viljandimaa ringkonna esimees Rein Suurkask kohal, et näha, mida siis täpsemalt tehakse. «Vaatan, kas tasub tulla või mitte. Tundub, et täitsa mõnus on hetkel. Üheks nädalavahetuseks tahaks kindlasti tulla,» lausus Suurkask ning lisas, et kahjuks pole tal vahvlimasinat, millega valijaid ligi meelitada.