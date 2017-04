Juhtkiri. Ootamatu vastus

Kui Sakala eelmise aasta lõpus Lalsi Püha Nikolause kirikust esimest korda kirjutas, jäi õhku rippuma raske küsimus: mida teha, kui säilitamist väärivat vara on rohkem kui jõudu selle eest hoolt kanda? Meenutagem, et tolles pühakojas on haruldaselt terviklikuna säilinud ikonostaas ehk pildisein ja aujärjetagune maal ning too tervik tunnistati hiljuti kultuurimälestiseks. Kiriku katus on aga pehmelt öeldes nutuses seisus, kogudus imepisikeseks kärbunud ning kogu ilu hoida seetõttu ääretult keeruline.