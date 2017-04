Trad.Attack! avaldas teise singli ja video «Imepuu»

«Imepuu» räägib loo imelisest puust, millel kasvasid kuldsed viljad ja lehed. Inimesed käisid neid vilju korjamas ja söömas, aga need ei saanud kunagi otsa. Video on filmitud Taebla jõe ürgorus Paliveres. Kõik videos nähtav on bändi kinnitusel jäädvustatud kohapeal, eriefektina on lisatud ainult kuldne lind.

Uue albumi ülemaailme tuur algab 20. mail. Eestis antakse kaks kontserti: 30. juunil Tallinnas ja 26. augustil Setomaal.