Noorte Talu kohviku taga on idee, mida hakatakse kevadel ellu viima. Nimelt andis Viljandimaa Arenduskeskuses töötav Kairi Ong noortele Viljandi lähedal tükikese maad, kus nad saavad ise näpud mullaseks teha ja aiasaadusi kasvatama hakata.

«Ma arvan, et rahvas tuleb. Tund aega on käinud alles,» ütles laupäeval Viljandi Lennukitehasesse kodust kaasavõetud kraami müüma tulnud kultuuriakadeemia tudeng Greete Kullamaa. Olgugi et keegi polnud tema laualt veel ostu sooritanud, leidis ta ise naaberlaualt bändi Kiss särgi, mille uueks omanikuks sai.