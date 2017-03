Kahe riigi noored hõivavad Viljandi võrkpalliplatsid

Turniirist võtab osa 21 kooli, nende seas Viljandimaa Abja, Kitzbergi, Suure-Jaani ja Viljandi gümnaasiumi esindus.

Võistluse teeb eriliseks mäng segavõistkondadena. Võimalik on mängida kolmes liigas, moodustades kooli esinduse neljast neiust ja kahest noormehest või vastupidi. Rahvaliigas võivad mängida vaid need, kel ei ole mängija litsentsi. Meistriliigas osalema on oodatud ka need noored, kes harjutavad võrkpalli klubides. Mängureeglites on antud eelis neidudele, sest nende ründelööke ei tohi poisid blokeerida. Samuti ei ole lubatud hüppelt palling.

Mängud algavad reedel kell 11 Viljandi spordihoones. Õhtul on noortele pärimusmuusika aidas Sandra ja Jalmar Vabarna kontsert.

Võistlust korraldab Eesti koolispordi liit koostöös Viljandimaa spordiliiduga.