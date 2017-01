«Liblikaefekt» on abiks viiele Viljandimaa noorele

«Meil on hea meel laste spordiharidusse oma panus anda. Kampaania kohupiimakreemide müük jätkub ka sel aastal, mistõttu on kõik oodatud panustama sellesse, et järgmisel aastal oleks spordistipendiumi fond juba kahekordne,» kõneles Valio turundus- ja tootearendusdirektori Krista Kalbin.

Lastekaitse liidu projektijuhi Helen Karu sõnul aitab kampaania abil kogutu algaval aastal spordiharidust saada just enim abi vajavate perede lastel.

Alma «Liblikaefekti» heategevuskampaania startis möödunud aasta varasuvel ning kampaaniaperioodi jooksul on iga Alma 150-grammise liblikaga kohupiimakreemi ostja panustanud sporditoetuse fondi. Sinna kogunes ühtekokku 9034,99 eurot. Lisainfo kampaania kohta on leheküljel.