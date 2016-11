Tuisupäev tõi majaomanikele esimesed hoiatused

«Hakkab paremaks muutuma,» teatas eile keskpäeval linna vastne haljastus- ja heakorraspetsialist Liisi Preedin. «Esimesed päevad olid küll väga kaootilised,» jätkas ta, meenutades eelmise nädala keskpaika, kui esimene lumi maha sadas.

Preedini kinnitusel näitas eilne ringkäik, et puhastamata tänavalõike oli lumesajust ja tuisust hoolimata vähem kui eelmisel nädalal. Enamasti teevad ametnikele muret tühjana seisvad majad, mille omanikkegi on raske leida.

Eile libistas Preedin postkastidesse ka esimesed teated neile majaomanikele, kes polnud üldse lund lükanud. Kui kirja järel midagi ei muutu, hakkab linnavalitsuse töötaja omanikku telefonitsi otsima ning olukord võib lõppeda trahviga.

Eile võis näha, kuidas mõni varahommikul puhtaks lükatud teelõik oli keskpäevaks taas täiesti täis tuisanud. «Loomulikult arvestame seda ning sellistel juhtudel me sanktsioone ei rakenda,» lisas Preedin.

Kui mõne majaomanikuga oli linnas eile probleeme, siis need teelõigud, mida linn ise pidi puhastama, olid teadaolevalt korras. Nii Preedin kui Viljandi Linnahoolduse juht Margus Suigusaar kinnitasid pärastlõunal, et pole saanud inimestelt ühtegi pahast kõnet või tähelepanekut, et kuskil oleks kõnniteed täiesti hooldamata.

Suigusaare sõnul oli eile tööd küll palju, kuid väga hulluks ta tuisu tekitatud olukorda ei pidanud, sest lund lisandus päeva jooksul üsna napilt.

Preedini sõnul tuleb majaomanikel oma krundiga piirnev kõnnitee lumest tühjaks lükata ning seejärel ka libeduse vastu midagi maha visata. Üks võimalus oleks tee jääst täielikult puhastada või siis kasutada soola, liiva või graniitsõelmeid. Tuha kasutamine on keelatud.