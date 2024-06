Eri laborid annavad vereanalüüsi puhul erineva vastuse

Minul just nii juhtuski. Varem olin arvanud, et olenemata laborist on sama analüüsi tulemus alati ühesugune või siis väga väikese erinevusega. Ehk kui tuua võrdlus meteoroloogiast: kui panna kõrvuti näiteks Viljandi ja Tallinna ilmajaama termomeeter, mõõdavad need ikka ühtemoodi, mitte üks ei näita 5 ja teine 25 kraadi. Selgus aga, et meditsiinis säherdust paralleeli tuua ei saa.