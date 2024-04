Mesilindude tarvis saab toetust küsida

Mesila, milles elavate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Toetuse taotlemisel on oluline, et korrektne mesilasperede arv 2024. aasta 30. aprilli seisuga on põllumajandusloomade registrile teatatud hiljemalt 6. mail 2024, sest toetuse maksmisel läheb arvesse nende mesilasperede arv, kelle pidamisest viimati registrit teavitati. Kui mesilasperede arvust on registrit kehtiva korra järgi teavitatud ja see ei ole vahepeal muutunud, siis uuesti seda teada andma ei pea.