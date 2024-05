Märt ja Kadri Kunnus kolisid neli aastat tagasi perega Kõpu jõe äärde Aratsaare veski kinnistule. Nüüd on seal lastel põnev: õuel ja jõe kaldal on madalseiklusrajad ja muud atraktsioonid ning hiiglasliku maja ühes toas on laealune täis ronimiseks ja võimlemisharjutusteks mõeldud rippredelit. Külarahvas kutsub Kunnuste majapidamist Astrid Lindgreni raamatu järgi Bullerby koduks.