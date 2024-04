Eesti vanimate jooksude sidumine tõi pildile kõige uuema jooksusarja

Ehkki sari on sedavõrd värske, et juhend pole veel avalikkuse ette jõudnud, on selles osalevad jooksud aastakümnetepikkuse traditsiooniga. Ümber Viljandi järve jooksu start antakse tänavu 95. korda ning see on Eesti kõige pikema ajalooga traditsiooniline rahvajooks. Viljandi Linnajooks on tänavu kavas 69. korda ja see on Eestis korraldusajaloo poolest vanuselt teine rahvajooks. Nende kõrval on Jüri Lossmani rahvajooks kui väike vend, ometi joostakse seda tänavu juba 34. korda.