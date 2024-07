Puuluup laulis ja tantsis ennast rekordite raamatusse

Esitamisele tuli uusversioone vanematest paladest, publik kuulis ka ühte täiesti uut pala, "Randa", mille tegelaseks on Viljandi järv, ning loomulikult oli kavas Eurovisoonile Eestit esindanud hitt "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Et 5Miinust laval polnud, esitati loost täiesti eriline akustiline versioon, mida toetasid kandletüdrukud Vormsi saarelt. Puuluubile elasid, laulsid ja tantsisid kaasa tuhanded.