Hirmsa kärgatuse saatel välgutabamuse saanud kask tegi Abjas pahandust

Üks kannatada saanutest oli Sarapuude maja. Simo Sarapuu ruttas koju, kui oli saanud naabrilt kõne, et välk on nende pere maja akna purustanud. "Klaaspakett oli sees. Kasepilpaid oli lennanud veidi ka vastu fassaadi, aga sellega ei juhtunud eriti midagi. Kaks telerit ja digiboksi ning ruuter ja mikroahi lõpetasid pärast välgutabamust töö," kõneles ta.

Kahju sai ka Sarapuu naabri Mihkel Soometsa maja. Laiali lennanud pilpad lõid seal sisemise klaasi tuppa. Simo Sarapuu rääkis, et teatud mõttes oli see õnnelik õnnetus, sest hoovil seisvatest autodest läksid kasepilpad mööda ja pereliikme elektriauto, mis oli mitu päeva sealsamas seisnud, sõitis just samal hommikul minema.