Folgipeol esinev Hardi Volmer leiab, et särtsuga asja võiks laval rohkem olla

Seekord esitamisele tulevad töötlused on Volmeri arvates parasjagu primitiivsed. "Aga loodame, et muud asjad kompenseerivad," lisas ta humoorikalt. "Ei ole keeruliseks aetud need meie rahvatantsuseaded."

Volmer tunnistas, et seekord peitub kavas pala, mida ei ole kunagi selle koosseisuga tehtud.



Muusikahuvilised võivad kuulda kontserdil kõlamas rahvalaule Aafrikast, Setust ja Venemaalt, lisaks naljaga pooleks üht Ameerika ja Inglise päritolu rahvaviisi. Nii ei ole alust kuluaarides sahistatud mõttel, et Singer Vinger tuleb folgile vaid vanade lugudega. Ansamblil on uue hingamise eesmärgil Volmeri sõnul ka võimas tugirühm: kampa on võetud kaks noort taustalauljat.