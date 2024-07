TRIIN LOIDE "Mis see kümnekas siis ära ei ole!"

Eriti kui ülbitsemise taga on teatud empaatiavõime puudumine ja seega võimetus samastuda. Mind hõõrus isiklikult väga vastukarva riigikogu rahanduskomisjoni esimehe ja endise rahandusministri, reformierakondlase Annely Akkermanni teadaanne, et vaesed saavad maksutõusudega üsna hästi, vaat et ludinal hakkama. Vikerraadio "Uudis+" saatejuhi märkuse peale, et julgeolekumaks mõjutab enim just meie 56 000 leibkonda, kelle sissetulek väheneb sellega umbes kolm ja pool protsenti, teatas Akkermann, et 500 eurost kaks protsenti on 10 eurot ühes kuus. "Nii et ma arvan, et sellega on võimalik suhteliselt märkamatult hakkama saada."