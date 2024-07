"Oleme eelmise aastaga võrreldes kergitanud hindu ühe euro võrra, sest tooraine hinnad on tõusnud ning ka meid maksustatakse," sõnas viiendat korda folgi toidualal tegutsev Kerri Kabin ning lisas, et kuskilt tuleb klientidele piir ette. Ta selgitas, et hindu ei saaks rohkem kergitada ka seepärast, et tänavu esimest aastat katsetatava pandinõude süsteemi tõttu on inimestelt keeruline küsida ühe pitsa eest 22 eurot.