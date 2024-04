Õhtune muuseumiöö keskendub vabadusele

Viltrop märkis, et vabadusest kõnelemine ei tohiks vabas riigis kunagi kaotada oma aktuaalsust. Vabadusest mõtlemine ja selle mõistmine on eriti tähtis nüüd, kui pinged maailmas aina kasvavad.

Teiste seas on õhtuse üritusega liitunud uus, keelatud kirjanduse muuseum, mille programm tuletab meelde, et meil Eestis on vabadus kirjutada ja lugeda piiramatult erinevat kirjandust. Muuseum annab aga ülevaate raamatutest, mis on maailma eri paigus olnud erinevatel perioodidel mitmesugustel põhjustel keelatud.