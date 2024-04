«Üks asi on see turniir, aga teine asi on see, et võrkpallipoisid on läbi ajaloo neli korda pääsenud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, seejuures kahel korral neist oleme olnud meie,» rääkis Tauno Lipp saavutuse erakordsusest. «Keegi pole varem kaks korda jutti finaalturniirile saanud.»