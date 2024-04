2022. aastal tuli raekojas mõte, et eluheidikud võiks nügida ühte kohta, kus nad võimalikult vähe teisi inimesi segaksid. Paraku muutus plats nii populaarseks, et jõudis üle-eestilisse ajakirjandusse ja Viljandisse hakkasid tulema lausa teiste omavalitsuste alkohoolikud, misjärel 2023. aastal see likvideeriti.

Foto: EVE NAABER