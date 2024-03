Viljandimaa üritused teisipäeval, 2. aprillil

Tiina Tafenau on sugupuude uurimisega tegelnud juba 28 aastat. Ta on Eesti genealoogia seltsi liige, koostanud kodu-uurimuslikud raamatud «Puiatu läbi nelja aastasaja» ja «Tuhalaane aegade ristteel» ning kirjutanud autobiograafilised «Kõik kassid on hallid» ja «Suured kassid on vöödilised».

Foto: PEETER KÜMMEL/SAKALA