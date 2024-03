Vaba mõte ⟩ Homse varnas rippuvad eakad

Nagu enamik meie ees seisvatest muredest, siis ripub ka eakate, nende äraelamise ning tööhõive küsimus suuresti homse varnas. Mitte keegi ei julge sellele pikemalt mõeldagi ning pole kuulda, et ükski demograafilise kriisi tahk oleks arutuse all, rääkimata siis sellest, et astutaks nende lahendamist ettevalmistavaid samme. Heal juhul mainitakse seda mõnel sõnavõtul ning tehakse siis kiiresti muud juttu, sest ükski poliitik ei taha silma paista sellega, et kuulutab kurja ja enese võimetust selle ärahoidmiseks. Eks seal homse varnas ripu juba nii palju asju, et tänase päeva tuba on võrdlemisi tühi ja kajab vastu.