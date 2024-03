Hanede heidutusjahi keelamine nörritab talunikke

Keskkonnaamet lubab 15. märtsist 31. maini haneliste surmavat heidutust Harju-, Ida- ja Lääne-Viru-, Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaal. «Seda ei lubata nendes maakondades, kus esineb vähem hanekahjustusi ning kus peatuvad või on rändel haruldased linnuliigud, sealhulgas väike-laukhani, kuid nendes on lubatud mitteletaalsed heidutusviisid,» selgitas keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist Indrek Hirs. Ta lisas, et mullu Viljandimaalt linnukahjude teateid ei tulnudki. «Viljandimaa on linnukahjude poolest õnnelikus seisus: ei jää haneliste ja sookurgede olulisematele rändeteedele ning sealt on aastate jooksul esitatud väga üksikuid kahjuteateid.»