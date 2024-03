KATRIN LINKOV ⟩ Leies ei arvata, et demokraatia tähendab ainult väljavalitud piirkondade ja ettevõtete rahastamist

Keda huvitavad siis need maal elavad maailma saastajad, kes tahavad sõita tööle ja koju? Kes puuduva ühistranspordi tõttu on ostnud auto ning sõidavad sellega leiva ja piima järele ning sõidutavad oma lapsi kooli ja koju. Arstiabi käivad ka need kuradid enam kui 35 kilomeetri kauguselt linnast otsimas! Kedagi ei huvita, miks noored läheksid pigem lennukile ja sõidaksid ära. Rajaksid oma elu mujal.

Siit minu esimene ettepanek meie riigile: muutke kohe maksuseadust nii, et iga maksumaksja saaks ise otsustada, kuhu ta suunab 30 protsenti oma tulumaksust. Miks selline ettepanek? Sest kui luuakse olukord, kus õppida ja elada saab sisuliselt ainult linnas, on viimane aeg teha demokraatlikult ka see otsus, et kui oled pidanud hariduse saamiseks kodust lahkuma, on sul võimalus siiski veel oma kodukohta panustada. Tehke kõigepealt see otsus ära ja siis näeme, kas peab jagama midagi ümber.